台南市率全國之先建置「智慧路邊停車計費系統」，以智慧化停車柱提供現場繳費服務，同時串聯台南好停app，即時顯示停車資訊、提供停車導引服務。交通局指出，台南已有87%路邊收費停車格完成智慧化，每年可省下381萬張停車紙本單據。

台南近年積極推動路邊停車格智慧化，交通局長王銘德指出，台南市已於15,000席路邊收費停車格中，完成智慧停車杜4,000席、與地磁偵測器9,000席，路邊格位智慧化比率達87%。交通局強調，智慧停車計費系統每年可省下381萬張停車紙本單據。台南市也建置「智慧停車雲端數據平台」，整合由各項智慧化科技設備蒐集停車資訊，透過「台南好停APP」提供車主即時停車資訊、停車導引及停車格預測等服務，協助民眾平均減少5~6分鐘的尋找空車位時間。

市府向外賓介紹台南智慧停車格。（圖／台南市交通局）

台南交通局長王銘德說明，智慧路邊停車計費系統上線迄今分別提升停車格周轉率69%、使用率59%，有效減少空置車位的浪費。智慧路邊停車計費系統同時提供現場繳費服務，民眾現場繳交停車費比例高達40%。無紙化自動開單，即時資訊減少車輛繞駛時間。

台南市交通局長王銘德補充，據交通局調查結果指出，民眾平均減少4~6分鐘的找車位時間，換算約減少二氧化碳排放1,070噸。另自動開單取代傳統人力開立紙本單，無紙化兼顧環保效益，每年節省單據達381萬張，換算減少二氧化碳排放4.5噸。多元化繳費管道取代過往超商代收及臨櫃現金收費，近三年節省繳費收據達1,748萬張，換算減少二氧化碳排放21.8噸。