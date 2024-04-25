高雄湖內警方25日舉行交通安全座談會，盼能降低車禍發生率。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

近來車禍不斷，高雄湖內警分局為營造更優質的交通環境，邀集高雄市政府交通局、交通警察大隊、高雄區監理所，及多家大型車業者、駕駛於25日參加交通安全座談會，提醒業者及駕駛務必遵守交通安全規則，共同維護民眾生命安全。

警方分析近年來北高雄的大型車事故的肇事因素，包含「未注意車前狀況」、「轉換車道或方向不當」、「未保持安全間隔」、「倒車未依規定」及「未保持安全距離」等5大主因。

座談會中也透過事故影片，呼籲駕駛們上路請小心慢行，也提醒業者務必加強自我管理，大型車輛也能加裝行車視野、前車防撞警示、車道偏離警示等安全輔助系統設備，讓駕駛遇到緊急狀況時有更充裕的反應時間，減少事故的發生。

湖內警方提出，大型車業者應做好自我管理，定期檢查車輛及設備狀況，發車前並注意駕駛勿有酒駕、疲勞駕駛的情況，以維護行車秩序、保障民眾安全。至於小型車輛的駕駛在路上也請避開大型車輛，保持安全距離，避免並行。