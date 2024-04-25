家庭用壓力鍋是民眾經常使用烹煮的鍋具之一，基於衛生與便利性，消費者通常選擇在家直接使用「家庭用壓力鍋」燉煮，但家庭用壓力鍋若品質不佳，或於減壓、加壓時使用不當，有可能引發危害。經濟部標準檢驗局基隆分局提醒民眾，應選購有貼附「商品檢驗標識」的壓力鍋外，並提供使用注意小秘訣，讓民眾享受美味又安全。

標準檢驗局基隆分局表示，「家庭用壓力鍋」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始可進入國內市場，消費者於選購家庭用壓力鍋與使用時，須注意以下相關事項。

首先，應購買有貼附「商品檢驗標識」之「家庭用壓力鍋」商品，同時務必詳閱壓力鍋廠牌、型式、工作壓力、可用容量及加熱方式。實際使用壓力鍋時，若需加以安裝與組合時，應依說明書組裝指引。

於烹煮時，鍋蓋邊緣有安全孔設計之壓力鍋，使用時該安全孔切勿朝向使用者以免發生燙傷等意外。加熱時，火源不可超出鍋子底部範圍，當壓力鍋開始冒出蒸氣時，一定要將瓦斯關小，只需維持在少許蒸氣冒出之狀態即可，以免鍋內壓力過度蓄積。壓力鍋本身應放置於平坦、穩固及避免兒童觸及之場所使用， 以避免發生傾倒、燙傷等意外情形發生。

此外，烹煮食物應於正確的水位範圍內進煮食，請勿超過鍋身標示最高水位；尤其容易膨脹之食物（如豆類）將造成堵塞造成壓力過高危險情形發生，也不可低於最低水位，對於不同種類食物的烹煮，其烹煮量與烹煮時間應依照說明書之說明方式使用，並禁止烹煮以外的用途。烹煮食物時應全程在場，並避免讓未成年孩童、年紀大的長者或缺乏使用經驗者靠近與使用，以策安全。

最後，使用壓力鍋烹煮食物完畢後，打開鍋蓋時請依照說明書 指示，等待壓力鍋自然冷卻，觀察壓力指示器是否已降下，以確保壓力鍋內已無壓力，才可打開鍋蓋，切勿以不正常方式進行洩壓或冷卻。

至於烹煮完畢後，需定期清潔壓力鍋排（洩）氣閥孔暢通，以避免壓力鍋內部壓力過大而發生危險，壓力鍋使用後，應依使用說明書正確清洗與放置，以免損及壓力鍋及零組件功能，另外橡膠類零件須依照說明書建議期限更新。

基隆分局提醒，壓力鍋正常使用中如出現異常情形時應停止使用，先按說明書指示的方法進行異常情形之排除，如異常現象仍存在，應送廠商維修，切勿嘗試自行檢修或更換零組件。

基隆分局呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益。民眾可至標準檢驗局網站「商品安全資訊網」查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。