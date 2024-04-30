桃園今天下午2時許接連發生兩次停電，影響八德區、桃園區、大溪區等一帶地區用戶總計達5094戶，國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤質疑經濟部，為何每次停電受害都是桃園？質疑尚未夏季用電高峰就多起停電，請問大停電時代何時能結束？

凌濤指出，昨日桃園大溪區、復興區已經發生停電事故，總計受災用戶達5875戶；結果今日在八德區、桃園區、大溪區等地，又接連發生兩起停電事故，再度影響5094戶居民用電。除此之外，桃園在4月中旬更已經在5天之內8度面臨停電，當時總計受災戶數達超過3萬餘戶，所有桃園人都怒了，質疑為何每次停電受害都是桃園？

凌濤表示，現在台灣就是已經進入大停電時代，面臨實質缺電的困境。現下夏季用電高峰尚未來臨，民眾用電便已提心吊膽，要民眾、產業如何能安心面對夏季用電高峰？尤其，包括經濟部、台電在內，每次遭逢停電就怪罪給雷雨、強風、松鼠，就是不願意面對能源政策與台灣頻繁跳電、無法穩定供電的事實。

凌濤批評，面對如此頻繁的跳電、停電事故，經濟部與台電還敢大言不慚稱台灣的停電次數下降，殊不知是因為將多次大停電的事故摒除在統計之外，也將大規模停電與小規模停電混為一談而得來的美化數字。經濟部與台電用美化的數字來自我安慰，看不到真誠反省，所有民眾都想問到底大停電時代何時才能結束？