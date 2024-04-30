立法院今決議電價凍漲，民眾黨主席柯文哲強調，只要經濟部的解釋有道理，民眾黨團會同意電價調漲，不是為反對而反對。但經濟部似乎無視國會決議，照常調漲電價，這已經近乎一黨專政獨裁的心態，不是理性務實科學的政治文化。

柯文哲表示，民眾黨提案要求「經濟部針對『台灣整體能源政策』、『電價費率結構』及『台電相關各項支出及撙節措施』，向立法院經濟委員會提出全面檢討報告，於經濟委員會審議通過前，電價全面緩漲」，已在國會通過。

柯文哲說，台電過去二年虧損超過四千億，極需財務平衡。民眾黨不反對漲電價，但認為在調漲之前，政府必需檢討政策、撙節成本，確認漲價之必要性。

柯表示，面對電價，人民心中有許多疑問，第一、2016年，蔡英文總統說「電價十年內不會大幅上漲」，到今天平均電價已上漲35％，是否該為政見跳票道歉？

第二、「非核家園」導致台灣大幅依賴火力發電，結果深受國際燃料價格影響，造成台電鉅額虧損。賴清德準總統，是否還堅持2025非核家園？

第三、台電用3元賣電，卻用9.21元購買光儲發電，虧損了再來調漲電價，用升斗小民的血汗錢，滋養光電廠商的股價，這是否符合公平正義？

柯強調，只要經濟部的解釋有道理，民眾黨團會同意電價調漲，不是為反對而反對。但經濟部似乎無視國會決議，照常調漲電價，這已經近乎一黨專政獨裁的心態，不是理性務實科學的政治文化。