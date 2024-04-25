台北市議員徐立信今（25日）下午在北市議會召開記者會，指出他接獲民眾投訴，「信義分局有偵查隊刑警替人喬債，未著制服陪同債務人至債權人住所，宣稱檢察官要他來處理一些事情，現場卻未提出任何相關法院文件！」對此，信義分局嚴正聲明，刑警執法過程中主動出示證件及函文並無任何違失。

徐立信質疑，近期發生台中市區發生停車糾紛，衍生出有男子亮警證施壓，內湖分局研議懲處；信義分局「員警利用身分替人喬債務，未著制服陪同債務人至債權人處，宣稱檢察官要他來處理一些事情，當場卻未提出任何相關法院文件，之後債務人開口就要砍價一百萬，該員警在場也不阻止或反對，投訴人大感員警執法不公，也讓七十餘歲老翁心生恐懼」，質疑警方利用檢察官指揮辦案之名替人喬債務。

對此，信義分局嚴正聲明，本分局員警依檢察官函文指示內容進行刑事案件調查，過程中主動出示證件及函文向民眾表明來意，惟遭質疑身分及公文真偽，經所轄萬華分局制服員警到場辨認為真，民眾仍堅稱要檢察官開立傳票始予配合，且事後無端對員警提起假冒公務員行使職權告發；嗣員警當場致電檢察官報告查訪受阻情形及另遭民眾提起告訴等情，並經諭示將相關卷資檢送過署辦理。

信義分局強調，員警依檢察官函文內容偕同被告按址訪查，出示服務證及地檢署函文向民眾表明來意，期間並未涉入雙方債務糾紛協調，卻遭質疑警察身分，經聯繫所轄萬華分局派員到場辨認為真並向其說明。民眾堅稱要檢察官開立傳票始予配合，礙於未能訪查檢察官囑查事項且待檢察官回電指示，遂於案址外人行道靜候通知。民眾不知何時再行報警並向到場員警表示要提起告訴，乃隨同至萬華分局，並就上述執行職務遭訴情形報告檢察官，經其諭示萬華分局有關民眾告訴筆錄併同原發查公函影本，業以函文檢送過署辦理。

本分局嚴正聲明，員警依檢察官指示進行司法偵查秉公查處，未介入雙方債務糾紛。