為支持台灣畜牧產業轉型友善飼養，晶華國際酒店集團宣布，台北晶華全館各餐廳將在2026年底前全面採用「非籠飼雞蛋」，集團旗下各酒店餐廳則會陸續跟進。

晶華酒店集團、台灣動物社會研究會與花蓮黎明機構25日一起舉辦非籠飼雞蛋」採購政策宣示記者會。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏強調，台灣7成蛋雞以殘忍落後的「格子籠」方式飼養，2至4隻母雞終生被關在約莫A4大小格子籠裡，無法展現自然行為與天性，也致母雞身心不健康、互相攻擊，難以克服劇烈氣候變化與疾病威脅，病弱與疫病的大量撲殺，讓台灣長期陷入無限蛋荒、食安與人畜共通疫病散布的風險。

陳玉敏表示，歐盟2012年起禁止境內農民以格子籠飼養蛋雞，全球飯店餐飲集團紛紛落實友善食材採購，晶華酒店集團制定「非籠飼雞蛋」採購政策深具意義，對台灣蛋雞產業友善升級影響重大。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，落實環境永續是晶華集團的使命，透過台灣動物社會研究會深入了解傳統「格子籠」飼養蛋雞，對成千上億母雞造成的身心折磨與人畜共通疾病、環境永續威脅後，集團積極召開會議討論政策與期程，並於4月1日起，優先於晶華酒店二樓上庭酒廊及Robin’s牛排屋與鐵板燒三家餐廳，改用通過「動物福利標章」嚴格稽核，由黎明方舟牧場身障員工所飼養生產的「非籠飼雞蛋」。

吳偉正表示，晶華將從使用「非籠飼雞蛋」的決定開始，逐步落實對於食材供應鏈的永續政策。晶華館內外各餐廳一年的雞蛋用量可達五萬二千公斤，集團的友善採購政策雖然會增加成本，但集團仍願意自行吸收以善盡社會責任、朝著建立綠色永續供應鏈的目標前進。