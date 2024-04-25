準總統賴清德今(25日)公布第六波新任內閣與國安人事，新政府團隊班底底定，將迎戰藍白多數新國會的質詢。國民黨立委賴士葆質疑，賴24日表態反對藍營提修《反滲透法》，這種抗中思維，真不知兩岸如何產生良性對話？他提到去年選前，以違反《反滲透法》的理由約談赴大陸旅遊的里長，交流對話難道都要冒著生命危險？九二共識和一中各表被蔡政府汙名化，沒有對話基礎和實質良性互動，遞什麼橄欖枝都是空談。

賴士葆今(25日)在臉書發文表示，賴清德剛公布國防外交和兩岸的內閣人事，可以看出大方向都不脫離蔡英文原本的範疇。賴清德首次提出兩岸執政黨能夠展開良性對話，在對等、尊嚴的前提下，和中國展開交流合作。這些句子蔡英文講過太多次，沒有什麼新意，只是這次換成賴清德口中提出，兩岸戰略和思維不變，互動關係不可能因為一些口水就改變。

賴士葆提到，針對馬習二會之後，國民黨提出要修改《反滲透法》，然而更務實地看看賴清德昨天在民進黨中執會的反應，賴清德認為國民黨修改《反滲透法》和國安相關法令的主張，不只會傷害台灣，更會對區域的穩定及和平產生影響，強調這些法都是為了防止中國的分化與破壞。

「這樣仇中抗中的思維，真不知兩岸如何產生良性對話！」賴士葆強調，去年選前，以違反《反滲透法》的理由約談一堆赴大陸旅遊的里長，民間的觀光旅遊都隨時可能入罪，在《反滲透法》之下，若要談交流對話，其實都是冒著生命危險。

「九二共識和一中各表被蔡政府汙名化，沒有對話基礎，遞什麼橄欖枝都是空談！」賴士葆直言，馬英九第一次訪陸後，邀請大陸學生來台交流訪問，結果教育部和陸委會設下重重關卡不讓陸生來台，自己親自參與協調溝通，過程中感受到蔡政府視陸生如毒蛇猛獸一般，百般阻撓，歷經重重困難後，陸生總算順利來台。良性互動要有實際行動，噴口水的戲碼就免了，畢竟抗中仇中的心態與交流對話是互相矛盾難以並存的。