截至11點，加權指數上漲295.36點、為20152.78點，漲幅1.49％，盤中最高上漲368.87點至20226.29點，漲幅1.86％，成交量估增至約4300億元。櫃買指數同步開高走揚，截至11點上漲1.33％至245.87點，最高上漲1.74％至246.87點，成交量估增至約1000億元。

觀察盤面各類股表現，由半導體、電腦及周邊設備及航運股漲逾2％領軍，成交量最大的電子、其他電子股、其他電子股漲近2％居次，電子零組件及建材營造業漲約1.5％，金融股穩揚逾0.5％。油電燃氣、電子通路及造紙股跌逾0.5％，表現相對偏弱。

權值股今日擔任大盤反彈主力，由緯穎(6669)強彈近4.5％領軍、台達電(2308)漲逾3％居次，權王台積電(2330)及鴻海(2317)同步勁揚約2.5％，廣達(2382)、聯發科(2454)及富邦金(2881)漲逾1.5％。台塑化(6505)及日月光投控(3711)齊跌近0.7％，表現相對偏弱。

群益投顧認為，科技股陸續公布財報牽動台股漲跌，台股強彈後回測守住多方缺口，氣勢弱中透穩，反彈走勢未結束，預期指數將在19600～20100點的月、季線區間震盪，後續關注美台科技龍頭財報法說、美國核心個人消費支出（PCE）數據狀況。

操作策略方面，富邦投顧建議持續汰弱留強，酌量短打政策受惠、業績表現佳、法人買超股，賣出財報不如預期、技術線型不佳股。做多可留意軍工、運動用品及AI相關股，做空則可留意IP、高速運算（HPC）股。