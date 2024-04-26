國立苗栗特殊教育學校啦啦隊，代表台灣前往美國參加「2024世界啦啦隊錦標賽勇奪金牌。（苗栗特教學校提供／謝明俊苗栗傳真）

國立苗栗特殊教育學校啦啦隊，代表台灣前往美國參加「2024世界啦啦隊錦標賽（ICU World Cheerleading Championships）」特奧組，於美國東岸當地時間25日勇奪金牌殊榮，喜訊傳回苗栗，縣長鍾東錦及立委邱鎮軍大聲為這些小朋友喝采，真正為苗栗爭光。

苗栗縣特教學校啦啦隊，去年赴美國佛羅里達參加世界特奧啦啦隊錦標賽，一舉拿下銀牌，今年，20名啦啦隊選手在校長周敦懿及教練們的帶領下，再接再厲獲榮冠軍頭銜，再度讓台灣國旗在異國他鄉飄揚。

賽後，周敦懿感性落淚表示，學生們從零開始，再從校內一步步走到校外，現在他們靠自己讓世界看見了台灣，她將會一直陪著孩子走下去，孩子們，加油。

苗栗特教學校赴美參賽過程非常不容，其期還遭遇了旅費不足等等困境，經過苗栗縣長鍾東錦及立委邱鎮軍等人關心，以及靠著許多人、企業伸出援手，發起「苗栗特教學校啦啦隊圓夢計畫」，順利籌得經費助孩子們圓夢赴美參賽。

「學得慢，忘得快」幾乎成了苗特啦啦隊的座右銘，但是孩子們不受身體所限，一次又一次的靠著自己的努力站上舞台，這一次再度戰勝自己，更在國際賽事中嶄露頭角，孩子們以絕佳的默契與完美的演出，一舉奪下金牌。

而在這群小小慢飛國手的背後，有著一群默默支持、不厭其煩教導的教練團，除了在美國打理一切的主任吳宣鋒外，還有負責孩子們最重要健康的老師洪佑君、吳秋菊、顏玲惠以及楊毓芬，更重要的是編排隊形及每天訓練的主教練簡孟瑩及孫御閔。周敦懿表示，苗特啦啦隊團隊經過4年的醞釀及準備，希望能帶著身心障礙的孩子們登上國際舞台，為台灣的特殊教育立下一大創舉，締造新的歷史紀錄。