日本宮城縣中小學約500名學生25日在飲用學校午餐提供的牛奶後，抱怨牛奶有怪味，事後相繼出現嘔吐、腹痛等症狀。根據NHK調查，宮城縣內8個市町的至少51所中小學收到類似投訴；牛奶生產商東北森永乳業已停止向學校供應牛奶，當局正在調查原因。

《朝日新聞》、NHK報導，截至台灣時間傍晚近6時，受影響學校已經增至75所、不適人數已增至600人。

據日本NHK和富士新聞網（FNN）稍早報導，仙台市教育委員會稱，該市中小學的多名兒童和學生25日在午餐期間喝了牛奶後，相繼出現嘔吐、腹痛等症狀。目前，該市已有20所學校接獲類似舉報，市教委決定暫時停止在學校午餐中提供牛奶。

NHK採訪了宮城縣地方政府，發現到目前為止，共有7個市町的47所學校報告了類似的症狀和牛奶有奇怪的味道。而學校午餐的牛奶，由東北森永乳業所供應。

在岩沼市，來自8所中小學，約300名兒童抱怨牛奶味道怪異，有些孩子抱怨喝了之後有腹痛等不適症狀。

地方政府告訴學校，如果發現孩童的身體狀況有任何變化，請立即聯繫學校。

此外，總部位於東京的森永乳業表示，位於仙台市的東北森永乳業是一家集團公司，牛奶在位於仙台市宮城野區的總部生產，並供應給縣內的學校。針對這起事件，該公司自26日起已停止向學校提供牛奶，目前正接受調查。