今天鋒面來襲，南部下起大雷雨，高雄市政府宣布，因山區大雨，考量師生安全，桃源區寶山國民小學自下午3點起停止上班、停止上課。

高雄昨晚起至今天大雨不斷，多處都傳出淹水、路樹傾倒災情；中央氣象署持續發布大雨特報，桃園至苗栗、嘉義以南、澎湖及南投山區有局部大雨發生機率。

高雄市政府今天下午3點左右宣布，因山區大雨，考量師生安全，桃源區寶山國民小學自下午3點起停止上班、停止上課。

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