台中市龍井區田中里守望相助隊今年2月助警方追捕逃逸車輛，遭對方衝撞致車頭嚴重損毀。市府與里隊籌措72.2萬元添購巡邏車，26日於龍井區公所前廣場舉辦交車典禮，地方共同喜迎新車。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市龍井區田中里守望相助隊今年2月助警方追捕逃逸車輛，遭對方衝撞致車頭嚴重損毀。市府與里隊籌措72.2萬元添購巡邏車，26日於龍井區公所前廣場舉辦交車典禮，隊員喜迎新車雀躍不已，期盼新車能成為執勤利器，也強化隊員執勤安全。

田中里守望相助隊於今年2月18日夜間10點多巡邏行經臨港東路一帶，助警方逮捕逃逸車輛遭對方衝撞，幸車上3隊員僅手腳受輕傷，不過巡邏車卻嚴重損毀，無法繼續執行巡邏勤務。考量巡邏車是里隊執勤重要工具，市府與里隊積極籌措72.2萬元添購巡邏車，26日喜迎新車，隊員也讚「新車助執勤更安全」。

民政局長吳世瑋表示，此次里隊共斥資72.2萬元添購全新巡邏車，其中市府補助經費24.5萬元、田中里守望相助隊自籌47.7萬元，相信全新車輛將成為安定社區治安的一大利器，讓隊員更安心執行夜間巡邏勤務，也感謝守望隊員的辛勞奉獻。

龍井區長戴燕如表示，龍井區目前有10隊常年守望相助隊，其中田中里計有77名隊員，里內並設有24個巡邏點，每位守望隊員都是維持社區治安功不可沒的角色，更是民力與警力合作的典範。感謝市府及時提供協助，保障隊員巡守安全，期盼里隊善用巡邏車持續維護里內治安，與市府攜手編織堅韌有力的社區安全防護網。

田中里長張文慶及田中里守望相助隊感謝各界對地方需求的重視與熱心相助。張文慶說，先前巡邏車已陪伴隊員12年多，換車多有不捨，但車輛毀損嚴重修復費用不低，考量後籌措經費汰換；先前巡邏車是轎車，新車是休旅車，視野與空間皆更佳，相信未來對執勤安全性會更好，未來配合勤務上也會更好。