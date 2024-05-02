台中75歲廖姓老婦日前騎機車至住家附近的復健中心復健，未料返家途中騎錯方向，最終騎到離家3公里遠的慈濟龍井共修處廣場打轉許久仍找不到回家路，經慈濟師兄師姐發現報案，幸警方一查詢車牌號碼立刻找到老婦住家地址，護送老婦平安返家。

台中市警察局烏日分局犁份派出所警員顏熙哲、李泊輝日前上午10時許接獲民眾報案，稱有迷失老婦需要協助，立刻前往現場了解。廖婦向警方表示，復健完後突然忘記怎麼回家才騎到該地，員警詢問其年籍資料，老婦均無法明確說出，身上亦無相關證件。

正思考如何確認老婦身分時，員警發現老婦騎乘機車為其所有，經查詢得知老婦住家地址後，員警擔心老婦可能又會在半路迷失，暖心決定陪同老婦返家。不過老婦深怕麻煩警察會遭到家人責罵，一再婉拒幫忙，堅稱可以自己返家，員警幾經說服，老婦終於同意。

烏日警分局呼籲，家中有年長者或記憶力欠佳者，應多加注意動態，盡可能外出由家屬陪同；另為防止走失，亦可向社會局申請愛心手鍊或在身上背有連絡電話等資訊紙條，有利員警迅速查證迷失者身份並聯繫家屬，避免危險發生。