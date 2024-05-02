國民黨立委王鴻薇、游顥今開記者會爆料台灣高鐵烏日基地4月9日險出現重大工安意外，工班差點遭受高壓電擊。高鐵回應，當天烏日基地執行「基地變電站預防性保養」作業，不慎造成電力跳脫，影響營運列車及基地內其他工班作業，公司已調查事件始末，維修則進行事件通報、公司高層也介入處理，爆料者所指的「漠不關心」顯非事實。

台灣高鐵公司特澄清說明如下：

1.相關變電站維護作業前，均依安全規定完成：時程、作業內容等協調規劃，通過審核授權後始得執行。當日，烏日基地已預先進行全區斷電之防護措施，再由二組工班分別執行「基地變電站預防性保養」作業以及在車輛維修廠房內進行「電車線磨耗檢查」作業。

2.台灣高鐵公司於執行各項作業前，均須依相關規定完成相應之「安全防護措施」。經查「電車線磨耗檢查」作業前，除依規定申請斷電憑證外，為防範作業風險與保護人員安全，依規定必須再完成接地棒架設，確保電力可阻絕於作業區域外。本案即因落實接地棒架設作業，故並未造成人員感電或受傷。

有關遭電擊熔融之設備元件，實為電車線上接觸線之線夾，經查本案接地棒於當時維持防護功能，正足以證明接地作業發揮功效，並有效維護同仁作業安全。

3.本案係因「基地變電站預防性保養」作業人員操作疏失，將主線電力引入基地內，致觸發接地保護，造成電力瞬間跳脫。本公司已進行事件調查，後續將針對疏失人員提報查處，至盼各界勿再以訛傳訛、誤導視聽。

4.本案於4／9發生當下，維修同仁即進行事件通報，江董事長指示相關主管切實調查事件真因並進行檢討改善，並多次於高階主管會議重申經理人應確實督導所屬，徹底檢視SOP妥適性及完整性，以降低錯誤或事件發生的風險外，更要求相關經理人、所屬主管、同仁引以為鑑。故爆料者所指「漠不關心」，顯非事實。