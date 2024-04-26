2024年苗栗縣文狀元選拔賽成績出爐，竹南鎮君毅中學再創拿下「狀元獎」最佳紀錄，統計參賽以來累計榮獲8次狀元獎，是苗栗縣培育最多文狀元的學校。

君毅中學八年級同學張秉豫去年參加獲得進士獎，今年不負眾望勇奪狀元獎；八年級同學陳永甯，從秀才獎進步到榜眼獎；八年級同學魏子軒，也從秀才獎進步到探花獎，八年級另有蔡旻緯榮獲探花獎、陳苡恩榮獲進士獎、楊永新榮獲進士獎，七年級組李玥瑩榮獲秀才獎、林楷馨榮獲進士獎，共計8人囊括狀元、榜眼、探花、進士、秀才獎佳績。

狀元獎得主張秉豫表示，國小開始參加語文競賽，對閱讀很有興趣，雖然練習過程中花了許多心力與時間，特別感謝國文領域多位師長用心指導及家人全力支持，很榮幸作品獲評審青睞，直呼真是太棒了。

君毅中學副校長江政昌表示，教育應該不一樣，君毅中學國文科團隊從校內初選、培訓選手到參賽，完全落實君毅幸福工程精神，為了引導學生找出適合自己的學習策略，提升學生作文能力，團隊發展「心智圖作文法」快速有效引導學生進入作文主題、建立文章架構，再依此延伸思考進而去蕪存菁提用資訊，有效解決學生難以下筆窘境。同時推動「經典君毅」閱讀與「TED Cish」 講堂，培養學生閱讀、理解、統整、應用、表達能力。

除此之外，君毅中學引進專業教學師資，透過系統化教學奠定學生良好「寫作手感」，近年參加會考、文狀元大賽均展現縣內最優異成績。此外，近年會考全校6級分以上達5％，5級分以上達42％，4級分以上達99％，寫作成績表現勇奪全縣第一。