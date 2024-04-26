力麗馬告生態園區「明池水劇場」邁入第五個年頭。值此春暖花開的季節，湖畔再度迎來令人心馳神往的絕美演出，。此次由「十鼓擊樂團」與「滯留島舞蹈劇場」，攜手首次亮相的「力行武館」自今 (26) 日開始，於明池湖畔山光水色相映中，呈現一場奇幻絢麗的視聽饗宴。精彩演出僅在4月26日至28日及5月3日至5日的六場限定演出中獻演。故事軸線貫穿亞洲、歐亞地區的神話、魔界及傳說，全長85分鐘演出以音樂為中心展開，融合舞蹈與武術的優美動作，如琴瑟和諧、如風雲交錯，引領觀者進入垂直構造的平行宇宙，沉浸在身臨其境的感官體驗中，感受神魔之界的奇妙與魅力。

「池中劍」首部曲以明池山水為起點，第二部曲「英雄會」將明池湖變身為橫跨時空的英雄交匯之地，第三部曲「神魔之界」則將明池湖幻化成宇宙時空的結界，串連人界、神界及魔界垂直構造的虛空平行宇宙。開場曲由靈感來自愛爾蘭薩溫節的「聖樹之舞」揭開演出序幕，其傳說起源來自於人們為了克服內心恐懼，以篝火儀式驅散在高山、森林和湖泊地中的幻形妖精「普卡」，而坐在森林景觀豐富的明池湖畔欣賞的全場觀眾旋即沈浸在故事情境裡，接著迎來日本及韓國的神話傳奇登場，隨後進行到靈感來源自古代中東神話的主題曲「神魔之界」，以太陽之子透過亞圖姆 (Atum) 祭典，進行神靈與魔獸的生死對決所匯聚建立的新世界發想。最終，曲目回到池中劍首部曲中的「憶想之門」引領觀眾從神遊宇宙中重新踏上人界之旅。

力麗馬告生態園區「明池森林遊樂區」，群山蒼翠起伏，湖水寧靜澄澈，景緻不僅如詩如畫，更是一座無與倫比的音場空間，將心靈與自然融為一體，悠揚的旋律在其中緩緩流淌，彷彿大自然親手譜寫的樂章詩頌。2024明池水劇場「池中劍III-神魔之界」，將神、魔、人三界融為一體，涵蓋「聖樹之舞、神域、草薙出雲、水仙五港、東陽四神畫、斬妖記、神魔之界、海神、怛羅之戰、憶想之門 (安可曲)」等十個篇章。

力麗馬告生態園區擁有豐富的植被和多樣化的動物棲息地，遊客可在此體驗獨一無二的明池水劇場，並參與三天二夜的深度探索遊程。入住棲蘭山莊與明池山莊，於朝露間漫步尋覓寧靜，或者在夜空中仰望繁星，感受大自然無私的？？。「馬告園區小旅行」猶如一幅綻放的畫卷，為渴望尋找一絲輕鬆和愜意的旅客帶來一場瑰麗的旅行藝術。在這片大自然的懷抱中，心靈得以自由翱翔，彷彿是詩人筆下的美妙篇章，讓靈魂在旅程中尋找屬於自己的片刻寧靜與喜悅。

為賦予旅客更深層次的旅程體驗，力麗觀光主廚團隊研發推出「沁香鍋物」，將植物的天然香氛與鍋物料理創意融合，呈現出獨特的風味饗宴，讓味蕾在旅途中獲得無限的驚喜和滿足。首先使用在地新鮮蔬果進行慢燉，將其甜味融入高湯；接著加入精心選擇的植物進行熬煮，提煉出原有的香氣。再搭配特選的料酒，成功調製出花香調、木質調、清新調及東方調四款獨特香氣的鍋物湯底。即日起至6月底，沁香鍋物於棲蘭山莊及明池山莊期間限定供應，讓旅客一同隨心盡嚐剎那微風間的暢春花饗。

造訪力麗馬告生態園區，彷彿踏上一段時光之旅，一幅如詩如畫的場景在眼前徐徐展現。現階段園區和周邊道路狀況良好，無論是選擇自駕或搭乘公共交通，皆能輕鬆抵達。讓心靈在這片自然的懷抱中輕舞飛揚，彷彿是一首動人的詩篇，在生命的和諧韻律中翩然起舞。