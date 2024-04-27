新北市一名63歲吳姓男子，本月22日上午乘坐妻子機車外出，行經中和區中和路、南山路口時突然身體不適，從後座跌落昏迷，心跳停止，中和警分局交通分隊警員劉金順上班途中見狀，立即上前協助，透過119線上指導為吳男CPR，至救護車趕抵接手並送醫，成功救回吳男性命。

劉員表示，當日上班途中見路口有人倒地，以為是發生交通事故，故上前關心，一問才知情況危急，已有熱心民眾撥打119，但不會心肺復甦術，所以他民眾將手機靠在自己耳邊，配合119執勤員的指示，對病患進行CPR，約3分鐘後救護車抵達，救護人員檢視吳男生命徵象，並接手施行心肺復甦術及電擊，8分鐘後吳男恢復心跳，救護人員迅速將吳男送往雙和醫院，到院後已恢復意識。

劉員說，第一次遇到這樣的情況，當下腦袋一片空白，但是人命關天，他只專注於119執勤員的指示，直到救護人員接手後，才真正感到緊張，幸好有熱心民眾、119執勤員及救護人員的協助，他只是做了該做的事。