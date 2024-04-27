台北市傑出市民林苑琳女士今27日上午10時捐贈臺北市政府消防局消防警備車1輛，台北市政府為表達感謝之意，由莫懷祖局長代表市長頒贈感謝狀。（圖／消防局提供）

樂善好施！台北市傑出市民林苑琳女士今27日上午10時捐贈臺北市政府消防局消防警備車1輛，台北市政府為表達感謝之意，由莫懷祖局長代表市長頒贈感謝狀。

林苑琳女士自幼出生於單親家庭，起居內務及生活教育全由祖母來照料、打理，祖孫之間慈孝親情深深烙印於心中，也因從小受到祖母及母親 樂善好施的感召，誓願盡己之力完成祖母遺願，長年持續捐贈消防局勤務 所需的消防警備車、救災指揮車及救護車等，協助消防局執行救苦救難之神聖任務，將祖母遺願發光發熱。

本次捐贈消防警備車遇有重大災害時，還可載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，平時亦可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務，是執行防災救災的重要工具。林苑琳女士熱心協助消防工作的善行，提升臺北市執行各類災害時的救援能力及消防救災安全，臺北市亦將秉持取之於社會、用之於社會的精神，持續精進與突破，守護每位臺北市民，建構一個安心、放心的臺北城。