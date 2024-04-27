英國資深外交官、前大使兼政治評論員福特（Peter Ford）表示，本週五（26日）急於向烏克蘭提供60億美元（約新台幣1956億元）軍事援助的決定，反映出了拜登政府和國會對澤倫斯基政府局勢感到極度擔憂，他批評美國軍工企業複合體（MIC）不去正視武器系統不斷的失敗，只對擴大利潤感興趣，更直言「太天真了」，這不是在幫助烏克蘭，只是為了把納稅人的錢塞進軍企嘴裡，以及幫助拜登打選戰。

五角大廈宣布了有史以來規模最大的60億美元軍事援助計劃，其中包括烏克蘭愛國者和「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）攔截飛彈、更多反無人機系統、大量火砲彈藥和空對地彈藥。然而，近期報導指出，由於俄羅斯無人機的威脅，烏軍已將艾布蘭坦克從前線撤走。福特指出，就在這些報導發布後，美國急於向烏克蘭提供這些先進武器系統。

福特進一步指出：「這一消息與烏克蘭正在從前線撤出美國艾布蘭坦克的報導同時發生，因為它們已經表明自己很容易受到無人機的攻擊。」接著他強調強調，美國主要國防承包商並未注意到他們的武器系統在烏克蘭戰場上多次失敗，他們只對進一步擴大已經龐大的利潤率感興趣。

他感嘆：「這不是為了幫助烏克蘭——多麼天真！——而是為了把數十億納稅人的錢塞進武器製造商的嘴裡。」

福特解釋說，這項徒勞且為時已晚的新武器計劃的另一個目的是，讓拜登在今年總統大選跟川普競選前，獲得一些國內的信譽。他指出，價值60億美元的武器計劃旨在「讓拜登在為總統競選活動定位時，顯得堅定一致」福特認為，烏克蘭人民再次成為美國政治操縱的受害者。