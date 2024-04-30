網紅愛莉莎莎去年5月公開認愛「羽球男神」呂杰陽，如今她卻突然在社群宣布兩人分手消息，震驚外界；她提到，這不是一個簡單的決定，且從分開到公佈也花了一些時間，但她「很感謝有這樣的一個人，能陪我完成這段人生的功課，我也算在這段愛情的學分裡，圓滿畢業了」。

愛莉莎莎文中表示，呂杰陽是她自大學畢業之後同居最久，同時也是她曾以為可以一直走下的人，兩人交往這一年多以來，都是盡全力去愛對方，但可惜雙方的價值觀、真正喜歡做的事及對未來生活的憧憬不同。

她在這段感情中也更加了解自己的問題，做了許多調整「我能很肯定的說，和他交往後的我，比原本的我更好了，和以前相比，我更喜歡現在的自己」很感謝有這樣的人陪自己完成人生功課，算是從這段愛情學分中畢業了。

此外，她強調，「羽球教練也有他的問題，但是絕對跟家暴無關，也跟吃軟飯無關XD（在金錢方面我們算平衡）」即使未來要走的方向不同，但她真心祝福對方一路幸福且順遂。

最後，她也坦言「沒有一段愛過的分手會是真正和平的，沒有一段愛過的分手會是真正和平的，有可能是激烈的吵架或是內心的波濤洶湧」但目前也已沈澱了一陣子，先在對她來說一切只剩感謝「感謝這一年半的時間，感謝這一年半的時間，讓我理解我在愛情中的模樣，並成為現在更好的我」。