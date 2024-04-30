英國一名男子控告知名藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ），稱在接種AZ新冠疫苗後導致永久腦損傷，阿斯特捷利康2月首度在法庭文件中承認，AZ新冠疫苗在「非常罕見」的案例下，會引發罕見血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS）。外媒指出，目前英國已有51名患者求償，求償金額恐高達1億英鎊（約新台幣40.8億元）。

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，有2名孩子的英國男子史考特（Jamie Scott）去（2023）年控告阿斯特捷利康，指出他2021年4月接種AZ新冠疫苗後，頭腦出現血栓並出血，導致他無法工作，住院期間醫院更三度發出病危通知，如今他被判定有永久腦損傷。

英國男子史考特（Jamie Scott）控告藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ），稱打完AZ疫苗後導致他永久腦損傷。

阿斯特捷利康拒絕史考特的指控，但在今年2月的訴訟文件中坦承AZ疫苗「在非常罕見的案例下，會造成罕見血栓併血小板低下症候群」。

目前英國已經有51名患者狀告高等法院，預計求償金額將達1億英鎊。

報導指出，如果阿斯特捷利康承認疫苗導致嚴重疾病或死亡，將可能導致賠償。

《每日電訊報》指出，阿斯特捷利康在訴訟中承認疫苗引發罕見副作用，實際上是「態度大轉彎」，因為去年阿斯特捷利康才回覆史考特：「我們不接受一般情況下血栓併血小板低下症候群是由疫苗引起的。」

AZ在2月的訴訟中首度承認，AZ新冠疫苗在「非常罕見」的案例下，會引發罕見血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS）。

阿斯特捷利康在今年2月的訴訟文件中不只承認在非常罕見的情況下，AZ疫苗能誘發TTS，還表示目前尚不清楚因果機制，甚至還指出，TTS也有可能在沒有AZ疫苗或任何疫苗的情況下發生，強調任何個案都需要專家證明因果關係。

針對報導，阿斯特捷利康回應稱，患者安全是首要任務，從臨床試驗及真實世界數據來看，AZ疫苗的安全性持續被接受，而且各國監管機構一致認為，接種疫苗的好處大於罕見潛在副作用風險。

阿斯特捷利康也不承認《每日電訊報》所稱態度大轉變的說法，強調公司於2021年4月更新疫苗資訊時，就已揭露AZ疫苗「在非常罕見的案例下可能誘發TTS」。

英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency，簡稱MHRA）的數據顯示，英國至少有81人疑似死於與血小板低下釀成血栓的不良副作用，死亡人數占比達1／5。