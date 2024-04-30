英國倫敦一處地鐵站附近30日清早發生歹徒持刀劍沿街攻擊的嚴重事件。

（22:10更新--一名傷者不治、警方更正死者年齡、目擊者說法）英國首都大倫敦地區周二（30日）清早發生男子持刀砍殺的緊急狀況，多人遇襲，至少5人送醫，包括2名警官。倫敦警方說，起初獲報有汽車衝入民宅，隨後得知凶嫌襲擊民眾與警察。警方已逮捕這名持刀攻擊的男子，初判與恐怖主義無涉，案發地點周邊街道與附近地鐵站暫時關閉。警方清查後確認傷者一共5人，其中一名14歲少年傷重不治。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，倫敦警察廳說明，當地時間周二清早將近7時（台北時間下午2時），有民眾報案稱一輛汽車駛入倫敦東北部的雷德布里奇區（Redbridge borough）黑諾火車站（Hainault）附近，有汽車闖入瑟羅花園街（Thurlow Gardens）一間民宅，有人員遭刺傷，凶嫌持刀攻擊好幾名民眾與2名警察。一名36歲男子當場被捕拘留。

倫敦警方研判，此案對於當地社區已無進一步威脅，與恐怖主義無關，目前排除有其他嫌犯可能。警方稍晚說明，傷者一共5人，包括2名警察，5人送醫後有1人不治，死者是一名13歲少年，其餘4人持續住院。警方獲報後22分鐘，凶嫌就逮，案情仍在釐清中。後來警方更正死者年齡為14歲。

案發後不久，社群平台出現未經證實的凶嫌影像，一名身著黃色長袖上衣、深色長褲的短髮蓄鬍男子，手持一把長刀或短劍在街上行走。不過畫面尚未經過警方核實。警方在後巷追捕過程中，凶嫌還跳上民宅車庫屋頂試圖尋找逃跑路徑。

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MASS STABBING ATTACK REPORTED IN LONDON. pic.twitter.com/9LEaRaL6tf — Open Source Intel (@Osint613) April 30, 2024

住在瑟羅花園街的居民貝茨（Chris Bates）說，從臥室窗戶目擊歹徒拿著一把很長的刀劍沿街而走，「我衝到屋外不久，警方就用電擊槍制伏了他，這發生在大家上學上班的時段，很可怕......還好我今天早上沒有出門去拿門口的牛奶。真的感謝警方，他們很勇敢」。

一名目擊者描述，他在清早7時左右聽見尖叫聲，後來就看到一名黃衣男子翻越民宅圍欄：「我心想，早上這個時段會有誰放聲大叫？聽起來像是警察的聲音，比如命令某人止步或跪下的狀況，好像在說『停在原地，放下、放下』之類的。聲音從屋後傳來，我從後窗望出去，看到一個身穿黃色衣服的傢伙跳過圍欄，他沿著小巷子跑了，似乎要回到大街上。我還看到制服警察緊追在後，一男一女，他們高喊要那人放下手裡的東西。」

一名目擊後巷現場地居民描述，有人高喊「他有一把大刀」，接著凶嫌就不見了，警方衝進巷子裡，不久傳來騷動聲，接著傳來一聲尖叫，可能來自女性，還有啜泣聲，後來有人說「她的臉被刺傷了」並呼叫醫療支援。

另名目擊者辛格（Manpreet Singh）表示，他在雷德布里奇區工作15年之久，「從未見過這種場面」。當時他正好走出辦公室，「時間是（早上）7點，馬路對面傳來混亂聲響，我看到一群大約5到6人試圖擊退1名手裡拿著劍的傢伙」，其中1人與持劍者扭打時遭刺傷，其他人報警呼叫救護車到場，來了大約7到8輛警車，「過了10分鐘，那人朝車站跑去，跑到車站對面的馬路，他企圖闖進一棟房子但進不去，這時警察以電擊槍與他對峙，男子試圖打退警察，這一切在不到15分鐘之內發生，他砍了人，聽說傷了4到5人」。

倫敦交通局透過社群媒體發布消息，由於警方正在當地進行調查，黑諾地鐵站已經關閉。案發現場周邊道路也已封閉，公共汽車改道行駛。倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）聞訊表示震驚，並讚揚警方與緊急應變小組及時到場置身險境保護大眾。英國內政大臣柯維立（James Cleverly）感謝警消護及時行動，但呼籲公眾把相關線索直接提供給警方，不要發到社群平台。首相蘇納克也向執勤人員致敬。