新北板橋去年（2023年）曾發生冷氣機砸死女大生的悲劇，台中市北區漢口路4段1棟社區大樓，昨（5日）晚間差點重演天外飛物來襲的意外，居住在大樓12樓1名38歲鍾姓男子，疑情緒失控從住處丟擲冰箱至馬路上，幸經民眾報警，警方立即派員查處並維護現場交通，未造成行人傷亡或車輛損壞，警方也將鍾男強制送醫。

中市警二分局昨（5日）晚間約19時43分接獲民眾報案，指稱住在漢口路4段某棟大樓12樓的1名獨居男子情緒失況，從住處12樓丟擲冰箱至馬路上，恐仍有失緒行為。

住在漢口路4段某棟大樓12樓獨居的鍾姓男子情緒失況，從住處12樓丟擲冰箱至馬路上。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

員警獲報後，立即封鎖了相關路段，並持盾牌、齊眉棍、電擊槍、辣椒水等裝備，協同消防隊員及大樓主委進入鍾姓男子住家處查處。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

永興所所長邱柏昌獲報後迅速帶領員警前往現場，員警為確保現場安全，立即封鎖了相關路段，並持盾牌、齊眉棍、電擊槍、辣椒水等裝備，協同消防隊員及大樓主委進入鍾姓男子住家處查處。

在鍾男應門時，員警迅速進入屋內成功將其保護管束，管束過程平安順利，員警及鍾男均無受傷情事，隨後將他送往中國醫藥大學附設醫院進行急診，初步醫學評估顯示，鍾男獨居

員警獲報後，立即封鎖了相關路段，並持盾牌、齊眉棍、電擊槍、辣椒水等裝備，協同消防隊員及大樓主委進入鍾姓男子住家處查處。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

警方獲報前往現場，協同消防隊員及大樓主委進入鍾姓男子住家處查處，並將他強制送醫治療。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

、且精神狀況明顯不佳並具有傷人傾向，現已被強制住院治療。

第二分局分局長周俊銘表示，警察將持續加強對類似事件的快速反應與處置能力。同時，呼籲市民如遇到緊急情況應立即向警察機關報警或撥打110報案，以確保社區安全無虞。