高雄市鳳山區某國小校長傳因偷拍未成年少女，遭法院裁定羈押，高雄市長陳其邁震怒下令嚴辦，教育局今天傍晚宣布，因該名校長坦承犯行，已依法即刻解聘。

高雄鳳山區某國小校長，涉嫌於校外偷拍少女如廁、更衣等，含有裸露的不雅畫面，因事蹟敗露被抓包，被害人氣得直接報警處理，高雄地院說已涉犯兒童及少年性剝削防制條例及刑法無故攝錄性影像罪嫌。

高地院也說，該名校長已坦承犯行，審酌該名校長所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪有逃亡之虞，最後裁定自27日起羈押2月。

對於該名校長犯行，教育局以「惡性重大、嚴正譴責！」形容，強調校長作為教育人員，應以最高標準遵守道德操守，任何觸犯法律行為都不該發生，因該校長經高雄地院法官訊問後坦承犯行且已受羈押，教育局依《教育人員任用條例》第三十一條第十三項規定，將該名校長即刻解聘。

陳其邁也說重話，痛斥該校長惡性重大「非常不應該」，危及到作為校長應該有的相關行為準則，因此決議給予停聘處分、永不錄用，先指派督學來代理校長，8月將選任新校長就任。

教育局表示，由於事發突然，為維持校務運作，依照規定立即派任督學暫代該校校長職務，以保障學生受教權，目前學校各項教學及校務均正常運作。

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