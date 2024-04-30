越南河內老城區一處街道，日前有外國觀光客與鳳梨小販發生消費糾紛。

南韓女星朴信惠日前來台辦粉絲見面會，趁空檔逛士林夜市看到水果攤芒果價格高昂縮手沒買。觀光夜市水果售價連外國遊客也瞠目結舌的現象，在越南也時有所聞，日前在河內市老城區的街頭又有外國觀光客與水果攤商發生糾紛，3個鳳梨收取50萬越南盾（將近20美元、台幣650元），遊客氣到與小販大吵，圍觀路人得知情況後也紛紛勸小販退款。

綜合越南《青年報》（Tuoi Tre News）、DTi新聞周二（29日）報導，根據網路流傳的畫面顯示，越南北部一線城市河內老城區上周六（27日）爆發街頭糾紛，兩名外國女性遊客向一名利用腳踏車做生意的中年女販購買3個鳳梨，女販收取50萬越南盾卻沒找錢，遊客認為實在太貴要求退款，女販拒絕。其中一名女遊客手裡抓了3個未削皮的鳳梨，氣到把女攤主用來蓋住鮮切鳳梨的蓋子都給掀了。

附近一名從事保全工作的男子目睹爭執於是上前了解，女販說，她的鳳梨每個售價5萬越南盾（將近2美元）。男子於是勸告女攤主退錢，不少圍觀者也加入勸說行列。女販最後終於掏出一張50萬元越南盾的紙幣還給外國女遊客，怒氣沖沖的遊客把3個鳳梨丟還攤位走人。

Hanoi authorities investigate vendor for charging tourists VND500,000 for 3 pineapples



Full story: https://t.co/ewA3K3CS04 pic.twitter.com/q8pTURKKZ9 — Tuoi Tre News (@VietNewsGateway) April 29, 2024

現場影片這幾天在社群網站廣為流傳。河內市當局已周日（28日）展開調查。越通社報導，警方已派員傳喚女販到案說明以釐清事發經過，女販聲稱是誤會，承諾不會再犯。

在Reddit社群就有不少越南人留言批評女販行徑很不可取，有人指出導火線其實是女販收了50萬越南盾紙幣後不肯找錢；有人批評小販敲竹槓損害了越南的名聲，「難怪很多觀光客不會再次造訪越南」；還有人直言「這種事在越南司空見慣」；有人認為，小販沒了尊嚴，消費者對越南沒了尊重，越南失了國家顏面，這是三輸。還有人建議，去越南的傳統市場最好找當地人作陪。

一名有網友說：「身為越南人，我也無法忍受討價還價，出門都靠長輩幫忙講價，如果我獨自一人上街，寧可去價格固定的超市買東西，這些小販真是班石頭砸自己的腳。」

今年3月才有觀光客在河內市還劍區逛老城街區時遭小販獅子大開口，以5萬越南盾買了4個油炸糕點，高於市面價格3到4倍，小販挨罰15萬越南盾；2月則有人在同一區因擦鞋費用發生糾紛，消費者給了1萬越南盾仍遭擦鞋匠窮追不捨，直到顧客又付2萬越南盾才了事，擦鞋匠還大罵拍攝糾紛現場的路人，擦鞋匠遭當局開罰200萬越南盾。