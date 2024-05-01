大陸方面近日呼籲我方全面恢復開放兩岸航空客運直航，其中包括我方去年開放的13個包機航點，陸委會主委邱太三1日於立法院表示，迄今這些包機航點都沒有人申請。

大陸海峽兩岸航運交流協會、海峽兩岸航空運輸交流工作委員會日前呼籲我方全面恢復兩岸海空客運直航。大陸國台辦也贊同並表示，因航點有限，總體上兩岸往來仍有較大不便，希望台灣要充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求。

邱太三1日赴立法院就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專題報告，並備質詢。

對於大陸開放福建居民至馬祖旅遊，民進黨立委蘇巧慧建議，我方可先遞出善意、開放馬祖與金門居民組團到大陸旅遊，如此就基於平等互惠原則。不過邱太三僅回應，可將此建議留給新任陸委會主委。

國民黨立委張智倫表示，於高峰時期，每天陸客來台兩、三萬人，他呼籲政府取消每日2000人次來台的數量限制。邱太三回應，2010年開放陸客起初就是設定每天2、3000人，後來按照需求逐漸增加，如今按照疫後健康有續交流原則，所以要用2019年的數字來看。

邱太三回應張智倫，現今重點在於大陸還沒把國人列為可以去旅遊的地方。張智倫詢問，大陸遞出橄欖枝，我方是否取消5月31日赴陸禁團令？邱太三說，「恐怕這個橄欖枝有刺」，而赴陸禁團令一事，要由新政府去做決定，他無法代答。

張智倫還問及平潭客運復航的可能性。對此，邱太三說明，這涉及原先的防疫問題，其次是客運量夠不夠的問題，要對客源問題做現實狀況的評估，包括人員與經貿往來等。

另於民眾黨立委麥玉珍質詢時，邱太三表示，去年我方除了開放15個定期航點，還開放13個包機航點，儘管陸委會也在許多台商餐敘等場合積極說明，但是迄今這些包機航點都沒有人申請。