台北市信義區基隆路一段364巷內一間洗衣店，今（2日）中午12時45分發生火警，消防獲報趕抵，現場濃煙不斷竄出，立即佈水線灌救，火勢已於13時06分鐘撲滅，所幸屋內人員及時逃出，並無傳出傷亡，詳細起火原因仍待火調人員進一步調查釐清。