北市信義區洗衣店竄「濃煙」老闆娘嚇壞急逃生！ 14:142024/05/02 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆路一段洗衣店今中午發生火警。( 葉庭欣/翻攝 ) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市信義區基隆路一段364巷內一間洗衣店，今（2日）中午12時45分發生火警，消防獲報趕抵，現場濃煙不斷竄出，立即佈水線灌救，火勢已於13時06分鐘撲滅，所幸屋內人員及時逃出，並無傳出傷亡，詳細起火原因仍待火調人員進一步調查釐清。 高階警官將戴瑋姍「手提袋」當嘔吐袋丟了！警政署：記過懲處 畫面曝光！戴瑋姍「塑膠提袋」被當嘔吐袋 警政署3線2星警官挨告 北市僅有7隻搜救犬 議員籲儘速擴編增加救命量能 #北市 #信義 #洗衣店 #濃煙 #灌救 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 潔牙比賽勝出 育德、瑞亭國小將代表新北出征全國賽 14:232024/05/01 寶島 陪金山二媽5／23回娘家拿壓轎金 享用明星級點心擔賞最美海岸線 12:522024/05/02 生活 坐計程車不付錢 又擊裂警車壓克力隔板！醉男慘了 16:292024/05/02 社會 竹北購物節優質商品滿額贈 評選9項在地好禮出爐 11:062024/05/01 寶島 都發局長認了！柯文哲專簽交辦 放寬京華城容積獎勵 15:502024/05/02 政治 北市抽檢禽畜肉、雞蛋7項不合格 新東南、 美聯社都上榜 16:502024/05/02 生活 新北年放30萬天燈擬貼標章收費 僅聘3稽查人員民代盼增額 16:412024/05/02 生活 議員助理費凍漲24年 政院拍板調升 陳世軒：遲來的好消息 16:242024/05/02 政治 首購必看！雙北房價低門檻新建案 這兩區還有3字頭 12:592024/05/02 財經 內湖首家公辦民營長照機構今開幕 行愛住宿打造智慧長照 15:042024/05/02 生活 核一室外乾貯場3周內核定？ 最新進度曝光 在地大咖喊「擁核」 14:502024/05/02 政治 台電最大規模都更案來了 南港逾9千坪地6月招商 13:512024/05/02 財經 善用輔具找到眼睛第二春 北市聯醫開啟低視能者新視界 11:452024/05/02 健康 微風南山販售葡萄籽油標示不實 北市衛生局開罰4萬限期改善 16:432024/05/02 生活 受惠桃竹苗大矽谷計劃 信義房屋專家分析二重埔重劃區 09:002024/05/01 財經 「這袋子」遭高階警官嘔吐完丟了！ 戴瑋姍現身怒批他：全無歉意 11:322024/05/02 政治 「2024台北水舞嘉年華」今登場 每晚5場水舞燈光秀 21:262024/05/01 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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