刑事局警政監林明佐2日驚傳疑似涉貪遭檢方搜索，被帶至台中配合調查，刑事局傍晚回應表示，今天上午台中地檢署檢察官率廉政署，會同警政署政風室至刑事局執行案件調查，警政監林明佐被帶至台中配合檢方調查，以釐清案情。

刑事局表示，林員前任職於台中市警察局刑事警察大隊長，今年1月17日調任刑事局警政監職務後並未參與刑案偵辦，刑事局將全力配合調查、保全證據；另本於無罪推定及兼顧林員名譽，期能勿枉勿縱，但若有違法絕不寬貸，從重議處。