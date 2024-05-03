大成律師事務所（Dentons Taiwan）高級合夥律師謝文倩，是律師界有名的斜槓藝術家，她在台電藝文畫廊舉辦「心之所至」繪畫與攝影「雙美共舞」個展，以畫筆展現對社會環境變遷、人口老化及失落文化等社會議題的關懷，獲藝術家的好評。這項個展自4月27日至5月15日。

今天下午謝文倩在台電副樓的藝文畫廊舉辦「心之所至」繪畫與攝影「雙美共舞」個展的第二場開幕式，會場有北師美術館館長、北一女前校長，崇右影藝科技大學校長，法新社社長等社會賢達，還有謝文倩的律師同事、鄰居等多方好友相挺，會場座無虛席。

首先由藝術家也是北師大藝術學院前院長郭博州教授講評表示，謝文倩的作品有強烈特質，其作品在理性思維中看見感性的浪漫，在抽象的自由度裡又有具象的嚴謹，可以看見她在傳統與現代之間悠遊的創作發展，此與她法律的背景有強烈的關係。

郭博州說，他爬梳西洋藝術史想要找到類似特質的人，但少之又少，但赫然發現有二位具備法律背景，一是西洋現代繪畫之父塞尚，另一是野獸派大師馬諦斯，另外還有少數人如盧梭也有類似特質。他說，謝文倩的作品有塞尚在構圖造形駕馭的能力，又有馬諦斯大膽奔放用色的方法，她是把二人在色彩、構圖之中融合在一起。

她是法律人，郭博州把多年在法律服務一般對象中，關心社會、環境、關心台灣本土失落的文化，衍生出一張張具有理性、又具感性，又自由、又抽象的繪畫發展。藝術讓她從事法律過程中更關心人性，法律讓她在藝術多一份理性思維的創作，二者之間能結合得很好的人不多，謝文倩是一個典範，他期許謝往後成就可超越塞尚及馬諦斯。

謝文倩說明自己作品時表示，她利用公餘之暇投入學習藝術創作，但她常向企業客戶開玩笑說，她不會因左腦而耽誤右腦，隨時可以在二者之間切換，業務處理井井有條。也因為企客戶的支持，可盡情追逐自己的興趣。

她到師大學習美術時如履薄冰，因半路出家且年齡略大也很緊張，但她認為自己在社會上服務多年，看了很多社會各式各樣問題及變化，這不是一個關在工作室從事創作能理解的問題深度；再者，客戶對其肯定衣食無憂，心是淡定自在，不會為迎合市場，或揣測別人喜歡繪畫的呈現而去創作。

謝文倩說，她這次社會議題關懷系列創作，不為錢不為利，只想利用藝術表達對社會的關懷，這是新的嘗試，不是去做既有題材或現實具象的描述。外界也許不看好，但有一位老師曾說過：「當你在學習的時候需要不斷努力學習技巧，當你在創作時需肆無忌憚突破所有的框架。」她以此勉勵自己，要做人家沒做過的。

這次的作品以抽象為基底，融合具象的圖象符號及元素，兩相交合，這在國外美術史上也有人這樣做過，但技法上仍有不同，這是屬游離性的繪畫。謝文倩說，這次社會議題不論是自然環境變遷、人口結構改變，台灣獨特宮廟的文化，希望大家藉由觀賞她的作品就可以和她產生互動、認同，這就是她辦展的目的，將這些議題引起社會關心，大家回去均心有所感，這是她繪畫想傳達的訊息。

至於即創的攝影是嶄新的創作，看似是畫好構圖的攝影，但謝文倩說，其實並不是，她學這個攝影是一個機緣，是向加拿大皇家藝術學院一位院士學習的。她說，傳統攝影講究是技術、景深，但即創主義講究的是情深，看見景物要拋開既有對景物的既定形象，打開心胸，用寫詩的心情，用情人眼睛去看要看的東西，再用美學基礎為架構，用吸收的文學哲學作底蘊，再用光線的操縱去構圖。

謝文倩說，當她向這位攝影恩師報告要舉辦繪畫及攝影展時，她的老師說，不應分二個展覽，這次創作展就是一個展覽，只是用二個不同工具作美學的創作，一個用畫筆，另一個用鏡頭。八十歲恩師的一席話隱藏諸多哲理，因此她才舉辦這次雙美共舞的創作展。