50多歲李姓代課美術老師，先騙10歲的國小女學生小美（化名）到教室拿餅乾，竟趁機把手伸進小美內褲，先摸她臀部，再摸下體用手指性侵得逞。基隆地院審理，李師矢口否認指侵小美，但法官依據醫師驗出小美的陰道冠（即處女膜）有紅腫傷判定李男說謊，依刑法對未滿14歲女子犯強制性交罪，重判有期徒刑10年。

基隆地院判決指出，李姓男子受聘基隆市某國小擔任美術代課老師，在前年11月間某日上午10時許，先騙小美到教室拿餅乾後，趁四下無人時，違反小美的意願正面環抱她，將手伸進其內褲先撫摸臀部，竟又再往前摸到陰部，以手指侵入下體，再隔著衣服摸小美胸部，事後還叫小美不得告訴他人。

據了解，小美遭李男指侵後哭著跑回教室，班上3位女同學見小美情況不對勁，主動上前關心，但當下小美也不敢告訴同學，返家後才告訴母親遭老師性侵；小美父母趕緊帶著小美到醫院驗傷，並報案對李男提告。

警方獲報後，當晚即採集小美內褲上檢體，並於李男到案採集李男唾液等檢體進行比對，先在小美內褲上採到李師的DNA，檢方根據相關證據，將李男對未滿14歲女子犯強制性交罪嫌起訴。

法院審理時，李男主張他有摸小美臀部、胸部，但否認指侵行為，並以小美陰部並無與他DNA型別相符的生物跡證，同時學校性平會也做出只有猥褻的認定來辯解他沒有性侵小美。

但法官依據醫師開立驗傷單反駁，小美的陰道口往內約2公分處的陰道冠（處女膜）有紅腫現象，與小美指控遭李男「以手插入一點點」的情形相符，依刑法第10條性交的定義，李男以手指插入小美下體，客觀上即屬性交行為，李男辯稱僅有猥褻，屬避重就輕之詞，不足採信。

法官判決痛批李男，身為小美的老師，罔顧學生家長信任，僅為滿足私慾，指侵小美，造成一輩子難以抹滅的陰影，妨礙小美身心發展甚鉅，且還否認指侵未悔悟，將李男依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處有期徒刑10年。

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