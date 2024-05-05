國民黨立委牛煦庭日前提出將修正勞動基準法，讓「試用期法制化」，包括最長不超過3個月，薪水不得低於應聘工資80％等，卻遭綠營猛烈攻擊。前國民黨文傳會副主委、政治評論員毛嘉慶認為，其修法目的努力貼近現實，而相關草案根本還未出爐，一切還在討論階段，但民進黨與側翼就急著攻擊，要把這個法案打到爛掉，不解決問題，卻解決想要解決問題的人，這就是民進黨。

毛嘉慶表示，在1997年以前，勞基法施行細則第6條第3項規定「勞工之試用期間，不得超過四十日」，這是試用期曾經唯一存在的明文規定。後來這條規定刪除後，試用期根本沒有消失，反而是變成試用期可以突破「最長40天」的時間限制，導致試用期可以長達6個月、9個月、12個月，就是當年抗爭勝利的結果，換句話說，當年的試用期刪除大勝利，結果反而害了勞工。

他指出，關鍵在於刪除試用期的法律文字，不代表試用期消失，根據勞動部的解釋，因為沒有試用期法規，所以交由勞資雙方自由約定，「這就是蔡英文說的勞工要自己去跟老闆說，勞工要自立自強。」

毛嘉慶說，但是勞工真的可以自立自強嗎？現實的情況試用期沒有考核標準，全都由雇主說了算，試用期同工不同酬，試用期不通過不一定有資遣費，試用期長度超過三個月，甚至有一年的試用期，還有試用期之後再延長試用。

他表示，牛煦庭的提案針對各種試用期會面對的問題，不只是試用期長度不能超過3個月，還要求「試用期工作內容、考核標準要白紙黑字先寫清楚」「工作內容和正職一樣不能差別給薪，禁止同工不同酬」「試用期考核不通過，仍有資遣費」等等規定。

毛嘉慶認為，現在還是有試用期，打開104人力銀行，光是有試用期的徵才廣告就有2萬多筆，那些宣稱試用期早就消失的人，根本不了解現實就職市場的問題，當年那些勞工運動的街頭抗議者，早就做了官當了老闆，多少年沒有找過工作了，還在沉浸當年刪除試用期規定的喜約，根本是一個大笑話。

他提到，除了明訂試用期長度不能超過3個月，牛煦庭還要求「試用期工作內容、考核標準要白紙黑字先寫清楚」「工作內容和正職一樣不能差別給薪，禁止同工不同酬」「試用期考核不通過，仍有資遣費」等規定，努力針對各種現實面上試用期會遭遇的問題進行修正。

毛嘉慶強調，相關修法草案根本還沒出爐，一切都還在討論階段，因此牛煦庭認為外界覺得有爭議可以先拿到，這是開放討論的態度，民進黨卻發動整條產業鏈進行抹黑，要把這個法案打到爛掉。毛嘉慶痛批，不解決問題，卻解決想要解決問題的人，這就是民進黨。

他認為，修法版本並未規定一定要用試用期，也不是規定試用期薪水一定要適應聘薪水的80％，而是定了一個試用期的嚴格標準，讓要使用試用期的雇主必須遵守規則，解決勞工只能自立自強的問題，這才是幫助真正基層的勞工，解決就業市場試用期的問題。