前總統陳水扁。（中時資料照，杜宜諳攝）

今日有消息傳出，總統蔡英文可能會在520卸任前特赦涉貪的前總統陳水扁，並以聲請沒收扁家已被扣案的11億元不法所得方式，降低社會衝擊。而在消息傳出不久後，陳水扁稍早在社群平台發文，寫道「不擔心朝小野大，相信台灣人民是政府最大後盾」。

根據《鏡週刊》今報導，蔡英文有意在卸任前特赦陳水扁，依知情人士透露，目前幕僚研議的方向，是針對陳被判刑確認的龍潭購地案等4大弊案，由蔡根據總統職權行使特赦，再據《赦免法》第3條給予免除其刑執行。而為了避免此事引發的衝擊過大，將針對扁家已扣案的11億餘元犯罪所得全部聲請沒收，至於二次金改等因病停審案件，除了陳水扁，被告還包括總統府前副祕書長馬永成等人，依法無法特赦，將留待司法後續審理。

陳水扁今早在Threads發文寫道，不擔心朝小野大，相信台灣人民是政府最大後盾，扁迷也留言表示「有阿扁總統的喊話，信心終於慢慢的回充了」、「謝謝總統鼓勵」、「我們都會做政府的後盾」。