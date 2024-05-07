國邑7日召開董事會，除了公布第一季財報外，也通過下屆董事的7位候選人提名名單（含獨立董事3名），包括董事王建治、顏麟權、甘霈及史格瑞，獨立董事方燕玲、張文昌及吳力人等，並訂6月26日股東常會的董事改選中進行選舉。

甘霈指出，由於北美以外尚無任何獲核准的PH-ILD藥物，L606有機會成為北美以外第一個獲准上市銷售藥品。根據與授權夥伴協議，國邑可以無償使用美國授權夥伴Liquidia未來執行PH-ILD全球三期臨床資料做為申請藥證的依據，憑此優勢，將可大幅增加L606的商業價值及加速今年授權速度，目前已鎖定歐洲、亞洲（如日本、中國、中東）與台灣等區域，正進行商業授權談判，今年完成北美以外授權的目標不變。

據統計，美國PH-ILD病患數約6萬人，吸入式藥物Tyvaso於2021年擴大適應症範圍用於治療PH-ILD，成為目前PH-ILD唯一的治療藥物。根據聯合治療公司年報，該藥物去年整體銷售額高達12.3億美元，年增41％，合計治療病患已超過8,000人，而今年第一季的銷售額更高達3.7億美元，年增56％，持續高速成長，顯見PH-ILD病患用藥需求殷切。此外，在歐洲、日本、中東、台灣與中國等地的PH-ILD患者合計超過18萬人，潛在的藥物市場病患規模將是北美市場的3-4倍。

甘霈表示，國際授權是研發型新藥公司主要的營運模式，更是關鍵的獲利來源，L606已將北美市場以2.25億美元授權，今年則力拚其它地區的授權。