台北市萬華區西園路二段部分路段的路燈，今（7）日晚間因不明原因突然集體出問題，沿途出疑似跳電的閃爍狀況。

據了解，萬華區和平里、全德里的路燈都發生閃爍情形，疑似為台電供電問題導致，目前台電已派員緊急維修。