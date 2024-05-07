台北市萬華區西園路二段部分路段的路燈，今（7）日晚間因不明原因突然集體出問題，沿途出疑似跳電的閃爍狀況。

據了解，萬華區和平里、全德里的路燈都發生閃爍情形，疑似為台電供電問題導致，目前台電已派員緊急維修。

衰爆！桃園蘆竹上萬戶停電完 再換龍潭2389戶遭殃
曝大安區3度停電 羅智強酸「民進黨厲害」：習慣停電就沒缺電
桃園4月停電35次 台電辯「沒1戶重複」遭酸：人人有機會
#台北市 #萬華區 #路燈 #台電 #閃爍
透過【Google新聞追蹤中時新聞網