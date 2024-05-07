獨》北市西園路二段路燈「一閃一閃亮晶晶」疑台電供電異常 19:002024/05/07 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市萬華區西園路二段一帶的路燈，今日晚間因不明原因突然集體出問題，沿途出疑似跳電的閃爍狀況。（黃敬文攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 訂閱影音： 中時新聞網 台北市萬華區西園路二段部分路段的路燈，今（7）日晚間因不明原因突然集體出問題，沿途出疑似跳電的閃爍狀況。 據了解，萬華區和平里、全德里的路燈都發生閃爍情形，疑似為台電供電問題導致，目前台電已派員緊急維修。 衰爆！桃園蘆竹上萬戶停電完 再換龍潭2389戶遭殃 曝大安區3度停電 羅智強酸「民進黨厲害」：習慣停電就沒缺電 桃園4月停電35次 台電辯「沒1戶重複」遭酸：人人有機會 #台北市 #萬華區 #路燈 #台電 #閃爍 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北的「天母」在哪？全場指這1區超頂：住的都是有錢人 07:522024/05/07 生活 要求柯文哲說明？北士科議會調查小組：5／14決定約詢哪些人 15:462024/05/06 政治 澤倫斯基這招沒用？張延廷曝最新戰況： 每周丟掉1個台北市的面積 09:302024/05/07 政治 歡慶母親節！台北市轄下12運動中心 媽咪免費入場 17:022024/05/07 生活 翡翠水庫「抗颱神器」 總經費25億 預計6月啟用 13:512024/05/07 生活 「二殯變二濱」市議員批停車場 易淹水又難走 09:012024/05/04 生活 彰化轎車衝對向車道撞毀路燈 駕駛：工作太累 15:182024/05/07 社會 北市擴大HPV疫苗接種對象 1萬名國中男生將受惠 15:512024/05/07 生活 北市觀傳局花450萬讓旅客詢問廁所？ 議員：走動式旅遊服務需檢討 13:312024/05/05 政治 北市建物評估員量能堪憂 震後房屋檢查手冊驚見郝龍斌 14:562024/05/05 生活 不尋常！共機來了 退役少將爆玄機：快抵高雄市上空 00:092024/05/04 政治 北市60家業者違反勞基法 南山人壽遭罰160萬最重 14:482024/05/06 生活 北市首辦國小STEAM科學小創客競賽 35隊68選手競技 16:412024/05/05 生活 男子身體不適自撞受傷送醫 燈桿遭撞斷3騎士險被砸中 16:522024/05/05 社會 南山人壽不滿遭勞基法裁罰提訴願 北市勞動局提1理由回覆 12:562024/05/07 生活 容積獎勵白送、容積移轉賤賣 京華城翻倍賺150億 游淑慧籲重啟調查 19:042024/05/06 政治 增國際能見度 北市動物園申請加入美國AZA列輔導期 15:392024/05/05 生活 北市老公寓「一堆人排隊看屋」他傻眼 房仲：當天4組斡旋 15:502024/05/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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