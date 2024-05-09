前台北市長柯文哲近期陷入台智光、京華城和北士科「三大案」爭議，此外，第一果菜魚貨批發市場改建案也備受質疑。然而，對於柯文哲這些案件狂打的國民黨台北市議員游淑慧強調，她對柯沒那麼大惡意，而是對市政是非對錯有堅持，並以兩句話狠批柯。

游淑慧今（9）日在臉書提到，外界稱她對於柯文哲近期陷入的案子「無役不與」，但她強調，對柯文哲沒有那麼大的惡意，是對市政的是非對錯有所堅持。游淑慧強調，這幾個案子有的是她長年在追的，包括北士科和魚果市場改建，而其他案子則是因柯遇事還總愛把前朝郝市府扯出來，而她身為當年的市政團隊，免不了也需要出來回應。

游淑慧也提到，不希望任何一個台北市長甚至副市長有廉政污點，那是台北市面子問題；但也不容許有人把市政利益當禮物交換出去。她更提及過去曾說過「柯文哲，你沒那麼乾淨」、「柯文哲，你也禁不起查」2句話，狠酸柯文哲。

針對北士科案、京華城案，台北市議會分別設立專案調查小組，並決議將約詢柯文哲以及前台北市副市長黃珊珊說明，柯文哲日前直言，約詢只是在作秀，應公開所有公文。