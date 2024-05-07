火勢撲滅後，搜救小組挺進屋內搜尋，先救出1名無呼吸心跳5歲男童，稍早無生命跡象的媽媽也被發現。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣太保市民生路96巷7日晚上9點多發生住宅火警，1樓磚造平房全面燃燒，一度傳出一家7口受困，嘉縣消防局出動17車38人前往救援，40歲爸爸和3個女兒自行逃出，媽媽與另外2名男童受困火場，火勢撲滅後，搜救小組挺進屋內搜尋，先救出1名無呼吸心跳5歲男童，稍早無生命跡象的媽媽也被發現。

嘉縣消防局9點24分獲報，指太保市民生路96巷24號失火，到場時平房已全面燃燒，據屋主房東表示，屋內住了2大5小一家7口，稍早爸爸和3個女兒自行脫困，40歲爸爸燒燙傷、嗆傷送嘉義長庚醫院救治，3個女兒意識清楚，但驚魂未定，由警察帶回派出所急難收容。

搜救人員入內搜索，救出一名5歲男童，但男童已呈現OHCA，身體嚴重燒燙傷，送往衛福部嘉義醫院搶救，隨後媽媽也被發現，但身體嚴重炭化、明顯死亡，至晚間11點，只剩1名3歲男童未尋獲，詳細起火原因待火調人員調查中。