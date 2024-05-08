有「最強狗仔」之稱的葛斯齊，先前爆料大S和汪小菲離婚內幕走紅。昨(7日)他又在臉書透露，由於跟拍工作的關係，過去他上節目時，製作單位會先擔心他是否和主持人有過節；但最近一次被邀通告，是他主動提醒企劃，手上有他們主持人的黑料，「力道不小於佼哥」。擔心對方會尷尬，因此婉轉詢問企劃是否要退他通告，他更表示：「錢可以不賺，過日子比較重要」。

葛斯齊昨發文表示，其實現在線上九成以上主持人都被他拍過，「只是事件大小而已」。因此先前上通告時，製作單位會先確認雙方有無過節。然而最近這次有點不同，是葛斯齊主動善意提醒企劃，「因為這場主持群過去被我拍到的都是黑料，甚至有『未爆彈』，足以讓他game over，黑料會造成的影響力道不小於佼哥」。

葛斯齊曬出和某節目企劃敲通告截圖。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

最後，葛斯齊強調，錢不一定要賺，「我賺每一分錢都是有良心的，除非製作單位告訴我『是想換主持了』」。而在他分享的對話截圖中可見某節目企劃和他敲完通告後，葛斯齊反問：「你要不要問一下你們家主持人，我擔心你們家主持人尷尬及有疑慮」。企劃想問是什麼事情，葛斯齊卻說這節目幾位主持人都被他爆料過，「其中之一還有未爆彈，他知道我手上有東西」。

葛斯齊發文。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

葛斯齊說，自己不在意跟該主持人同台，但對方介不介意他不知情，也表示通告費無法再降，最後企劃決定暫時不邀約。而葛斯齊先前就點名暗示，演藝圈中有人比黃子佼還過分，至今依舊裝沒事，曾說「佼哥是做錯事，佼哥做了一個很嚴重的錯誤，但是我所知道的，比佼哥更過分的那個藝人，他還好好的」。