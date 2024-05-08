高雄1名老婦離世留下一間透天厝，由王姓丈夫及女兒繼承，事後女兒再買下父親的持分，但王女胞弟認為父親離世前，有簽切結書要把房子孫子，前年11月帶著父親牌位前往舊家辦法事，稱要安放父親牌位，氣得王女對弟弟提告，檢方偵結，依無故侵入住宅罪嫌起訴王男。

檢方調查，該間透天厝原由黃姓婦人所有，王婦離世後由王姓丈夫及3名子女繼承，但弟弟選擇拋棄繼承，最後房產由王女、王父各持有2分之1。

2016年6月間，王父將持分以買賣方式轉移至王女名下，2021年12月，王父過世後，王男原以為可以繼承父親持分，才知道該間透天厝全為胞姊所有。前年11月帶著父親牌位，偕同前妻及道士前往舊家辦理法事，王女被弟弟突如其來行為嚇到，馬上通報轄區警分局處理，並對胞弟提告無故侵入住宅罪。

檢警偵訊時，王男坦承確實未經胞姊同意，進到屋內安放父親牌位，不過，他稱王父曾稱該屋要留給王男的兒子，也曾簽下切結書，自己也有權進入房屋內。

檢方依據房屋登記權狀，確認王男早已拋棄繼承，該屋現已為王女持有，縱使雙方有訴訟糾紛，也應循法律途徑解決，2人未經王女同意跟授權，無故闖入屋內，偵結依法對王男提起公訴。