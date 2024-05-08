中央氣象署地震報告指出，今（8）日16：40發生芮氏規模4.7地震，震央在花蓮縣政府南方27.3公里，位於花蓮縣近海，地震深度5公里。各地最大震度花蓮4級，南投、台中2級，台東、宜蘭、雲林、彰化1級。

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