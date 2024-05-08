巴奈首次挑戰全台語演唱會，預告會有許多驚喜翻唱。（錦川音樂提供）

原住民歌手巴奈去年底發行個人首張台語專輯《夜婆》，透過8項借物，隱喻舊時代台灣女性的認份與美麗哀愁，加上巴奈渾厚特色嗓音，唱出不同風貌的台語歌曲，整張作品獲得極高評價，成為近期各大音樂獎項入圍名單的熱門作品，更被視為本屆金曲獎的大熱門。隨著《夜婆》開出亮眼成績，巴奈也確定要在6月21日舉辦她的人生首場台語演唱會「夜婆會飛 月娘有影」，包含專輯所有曲目將首次以完整編制現場演出，門票於5／9中午12點正式開賣。

巴奈去年推出台語專輯便引起許多討論，她以原住民身分展現跨語種音樂表演實力，加入三金金獎製作人柯智豪的詞曲製作，發行之後得到傳媒一致好評，也入選多項年終榜單，更大讚「巴奈的歌聲蘊藏台灣女性強韌的生命力」。近日《夜婆》專輯出現在各大音樂獎項入圍名單，包含新加坡Freshmusic Awards提名「年度十大專輯」、「最佳女演唱人」，第四屆必曲獎獲得「年度十大專輯」等，隨著金曲獎入圍名單即將公布，有機會再次為巴奈寫下新紀錄。

巴奈費時14年才完成《夜婆》專輯，終於將在6 月21日於Legacy Taipei舉辦「夜婆會飛 月娘有影」台語演唱會。對於首次挑戰全台語的演出，她十分期待，尤其將首次以樂團編制完整呈現《夜婆》專輯所有曲目，也讓巴奈笑說：「這張專輯裡面很多歌都陪伴我走了十年日子，之前演出都只用一把吉他彈唱，現在終於有機會讓歌曲以完整編制呈現。」除了《夜婆》全數作品確定都會演出，巴奈也精心挑選多首經典台語作品翻唱，她表示：「關於翻唱歌曲，有些從小就烙印心裡，有些則是也想給自己不一樣的挑戰，來聽就知道了！」

此外，巴奈也在本月推出新書《巴奈回家：凱道．二二八公園的二六四四天》，紀錄7年來如何捍衛原住民尊嚴，也融入巴奈的成長故事，描繪不少原住民都歷經許多「被迫」的遊戲制度。一場抗爭走過七年，從凱道一路到二二八公園，巴奈睡在帳篷2600日子，她的精神感動無數人。隨著新政府即將上任，巴奈也確定將在520總統就職典禮結束後，正式拔營離開二二八公園，回到台東重建家園。