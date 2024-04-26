第35屆金曲獎主視覺平面海報直式。（台視提供）

「第35屆金曲獎頒獎典禮」主視覺在今（26）日正式出爐，今年以「探索」、「挖掘」作為主軸概念，在首波釋出的平面宣傳海報中可看見，金曲獎獎盃作為核心，置於一個充滿探索意象的山洞中，而光圈環繞著獎盃，使其閃閃發亮，天空部分則呈現「撥雲見日」的意涵，象徵金曲獎在音樂世界中不斷探索與挖掘，同時也代表金曲獎對於新作品及新人的支持，不斷引領優秀音樂人探索音樂世界的無盡可能，並持續挖掘華語音樂的多元發展。

今年金曲獎再度邀請到楊士慶擔任視覺統籌，他不僅三度操刀金曲獎視覺設計，也曾憑藉巴奈專輯《愛，不到》入圍第32屆金曲獎「最佳裝幀設計獎」，有別於上一次負責金曲33以熱力、熱情為題，楊士慶這回嘗試在主視覺中導入「探索」、「挖掘」的概念，將音樂比喻為生活中的寶藏，過去與未來的金曲獎就像寶藏發掘機，不斷發掘、發現世界上的好音樂，尋找音樂的各種可能性。此外，金曲獎邁入35屆，在華語音樂占有一席之地，楊士慶表示在和設計團隊構思本屆logo時，最終以簡潔俐落卻不失隆重的筆劃呈現3、5，而兩個數字間巧妙結合，就如同金曲獎和音樂人密不可分的關係。

《第35屆金曲獎頒獎典禮》將於6月29日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視當天下午5點起將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮。《2024金曲國際音樂節》將於今年6月25日至29日舉辦「音樂專題」、「快速媒合會」、「商展交易中心」、「金曲Showcase售票演唱會」、「金曲星聲代」等系列活動，活動相關訊息請追蹤FB【金曲GMA】粉絲專頁。