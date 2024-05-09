桃園市桃園警分局針對擾人的改管猴炸街行為，5月上旬分別於正光路向陽公園、南平路同德國中、力行路桃園分局前廣場等地點，攜手環保局、監理單位共同聯合稽查取締噪音車，3場勤務攔查50部，就有33部不合格。

因環、警、監長期執行靜桃計畫，桃園市議員黃家齊8日晚間帶著飲料前往桃園警分局慰勞。他說，基隆因應噪音問題，今年2月1日罰鍰從3000元增加為6000元起跳，希望桃園市政府能研議跟進，也建議環保局應提高稽查機動性、提升聲音照相設備科技執法成效、提高執法準確度以及調高最低罰緩。

因環、警、監長期執行靜桃計畫，桃園市議員黃家齊8日晚間帶著飲料前往桃園警分局慰勞。（警方提供）

警方也說，一名夏姓駕駛自稱機車排氣管日前發生交通事故被撞斷，未於理會，結果測出噪音為105分貝，超標21分貝，被開罰3000元罰鍰外，還要進行複驗。另一名張姓駕駛因為強制責任險已經屆滿逾6個月未再投保，而遭監理機關註銷牌照，當場由監理人員及員警依照交通管理處罰條例第12條1項4款開單告發，罰鍰3600元並當場拔牌查扣。另有一部紅牌重機車陳姓駕駛，車身貼滿可愛的「凱蒂貓」圖案，結果測出的噪音分貝並不可愛，高達103分貝，超標9分貝，被裁處罰鍰3000元。環保局科長吳小萬也全程參與噪音檢測勤務，對於噪音超標違規駕駛人當場施以勸導，規勸他們務必改善，以免再次遭受處罰，強調「環、警、監聯合稽查」將持續強力執行，呼籲駕駛人切勿以身試法，以免荷包失血。

專案同時執行取締酒駕勤務，合計查獲3件公共危險案件，武陵所員警於22時許，在朝陽街二段某停車場前查獲林姓及李姓男子(均為22歲)正分享吸食彩虹菸，員警立即查扣抽到一半的彩虹菸，並於車內駕駛座旁發現兩支刀械(非管制刀械)，兩人表示因為最近得罪人，帶刀是為了自保，全案依法移請裁處。