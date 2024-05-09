新北市淡水發生通緝犯拒捕事件，當地警方於5月1日凌晨在淡海路埋伏，發現29歲高姓男子，身背4條通緝，與女友一同騎機車歸家。警方上前攔查時，高男企圖逃跑，卻被警員使用辣椒水制伏。在場的高男女友見狀，情緒激動地哭喊著「抱抱」，希望緩解高男的痛苦。

據了解，高男因多項罪行被通緝，包括妨害自由、毒品、詐欺、毀損等，但未按時報到服刑或應訊，成為警方重點追捕對象。在警方埋伏的行動中，高男虛委配合後企圖逃跑，遭到員警當場制伏。面對警方的制伏，高男痛苦地倒地求饒，而他的女友則情不自禁地喊著要給高男「抱抱」。

員警附帶搜索起獲毒品。（淡水警分局提供／張鎧乙新北傳真）

淡水警分局員警搜身時發現，高男身上攜帶有1.4公克安非他命和0.8公克K他命，他也坦承這些毒品是屬於自己的。隨後，高男被依毒品危害防制條例移送法辦，而4條通緝則被解送歸案。

此外，高男友人為幫助他緩解辣椒水的刺痛，帶來了食用醋。然而，未經確認的情況下直接淋洗，反而讓高男的眼睛更加不適。幸運的是，後續處置得當，高男的眼睛並未受傷。

警方在警詢後呼籲，法律公正不容違抗，並提醒民眾在收到法院傳票時務必按時到案，以免成為警方追捕的對象。

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