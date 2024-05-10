行政院會通過「打詐新四法」，是否能讓台灣的詐欺犯罪案從高原期往下降，備受外界關注。屢遭詐騙集團冒名刊登詐騙訊息的財信傳媒董事長謝金河昨（9日）晚間再發聲，「詐騙橫行是政府不作為所造成！」

打詐四法通過後，謝金河透露，打開FB跳出來的畫面都是他的詐騙廣告，這些詐騙集團似乎擺明跟著政府對著幹，如今打詐四法通過，重點在於政府的執行力，尤其是對平台業者的廣告刊登，台灣的法律代理人及法律責任，刊登詐騙廣告業主的金流，應該要更進一步規範。

針對此狀況，謝金河建議在臉書刊登廣告必須採取實名制，並交代金流，一旦有人受騙，刊登廣告的平台及廣告業主必須付連帶賠償責任，且臉書、Line、YouTube或Google至少在台灣要指定負責人，這些平台接受詐騙廣告，這是營業行為，不是言論自由，必須受到規範。

不只如此，謝金河也指出，政府的打詐必須統籌，不能互推責任，形成三不管地帶，包含數發部、金管會、警政機關、內政部，大家好像都有責任，最後好像都束手無策，只好互推責任。

另外，謝金河也透露，最近有新科內閣部會首長告訴他，準總統賴清德非常在意詐騙橫行、目無法紀的行為，聽說給數發部新科黃彥男部長的指令就是全面打擊網路詐騙，「行政院會，將卸任的陳建仁院長召集內閣首長推出打詐四法，我給予肯定！」

最後，謝金河也呼籲，他從來沒有招收股票投資的會員，也不會在Line上隨便跟別人加朋友，大家看到詐騙，就幫忙舉報，也呼籲臉書等平台，不要為了賺黑心錢，做了違背良心的事。