台74線銜接國道1號工程10日上午8時傳出工安意外，1輛工程車因不明原因翻覆，造成1人當場無生命跡象、1人骨折，雙雙送醫搶救。（中市消防局提供／潘虹恩台中傳真）

台74線銜接國道1號工程今（10）日上午8時傳出工安意外，1輛工程車因不明原因翻覆，造成1人當場無生命跡象、1人骨折，雙雙送醫搶救，2人身分及肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

台74線銜接國道1號工程13日將通車，不料10日傳出工安意外。台中市消防局10日上午8時20分受理台74號快速道路上國道1號匝道工程車翻覆案件，派遣第八大隊及轄區水湳分隊等3個單位，出動各式消防車5輛、救護車3輛、消防人員21人，由副大隊長沈建民擔任指揮官。

救援人員到場發現，現場1輛工程車翻覆，傷者2名男性，其中35歲男性傷者OHCA夾困於車內，由消防人員破壞車體後救出，另名40歲外籍男傷者左手開放性骨折，2名傷者分別由救護車送中國附醫及台中榮總。2人身分及事故肇事原因尚待警方進一步釐清。

據悉，當場無生命跡象之傷者目前生命跡象恢復正在搶救中，由於胸腔被夾住，因此當時無法呼吸，並且腳部有骨折，目前在中醫大附醫急診處檢查中，還要進一步知道後續需要的治療。