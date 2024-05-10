百度集團公關副總裁璩靜已離職

百度集團公關副總裁璩靜近日因狠嗆員工的刻薄發言遭到炎上，害百度市值蒸發逾120億元人民幣（約台幣540億元）。據陸媒指出，璩靜已經離職，最新消息，4月下旬，她已成立哇卡哇卡文化有限公司，經營範圍包括日用品、家電、服裝等銷售，持股比例90%。

第一財經報導，消息人士透露，百度副總裁璩靜已離職，百度公司即將就此發布公告。目前百度內部工作平台顯示璩靜已離職，璩靜個人的朋友圈狀態已改為3日可見。

5月9日，天眼查資訊顯示，今年4月24日深圳市哇咔哇咔文化有限公司成立，該公司法人為璩靜。公司經營範圍包括日用品銷售、家電銷售、通訊設備銷售、化妝品零售、服飾服飾零售、文化娛樂經紀人服務等。

相關人士表示，該公司法人即為剛離職的百度副總裁璩靜，持股比例90%。另一名持股10%的股東鄒少歡是璩靜在百度任職期間的助理。

璩靜近日在抖音上大談職場看法，她說，「員工鬧分手提離職我秒批，為什麼要考慮員工的家庭，我又不是她婆婆」，還在影片中提到「公關員工不可以有假期」、「和員工只是僱傭關係」等爭議言論，引發熱議。隨後璩靜下架所有影片。

在5月9日，璩靜在致歉聲明中表示，這幾天因為我個人的短片引起了這麼大的風波，跟廣大網友誠懇道歉。各個平台上，大家的意見和評論我都認真讀了看了，很多批評非常中肯，我深刻反思、虛心接受。

在發布短影片之前，我沒有事先徵求公司意見，不符合相關流程，也不代表公司立場，特此澄清道歉。影片中許多不妥不適之處，使外在對公司價值觀和企業文化產生誤解，造成了嚴重傷害，也在此誠懇道歉。

發短影片的初心是想把工作做好，但心太急了，方法不當，給大家帶來了不適和困擾，我誠懇接受各種批評。我會認真改善個人的溝通方式和管理方式，糾正錯誤，更關心同事，在實踐中虛心聽取大家的寶貴建議，希望大家批評指正。謝謝大家。