國民黨立委徐巧芯昨（11）日透露，因被側翼無良公關（現改名為台北松信資深綠吱，下簡稱資深綠吱）多次騷擾，因而前往松山分局以《跟騷法》提告；但律師林智群點出關鍵，認為除非徐能證明資深綠吱想追求她，否則應無法告成。

徐巧芯昨指出，員警10日巡邏時，發現資深綠吱在她家對面鬼鬼祟祟，而徐從臉書發現，對方並非首度到她家樓下，甚至曾po過一張她家信箱的照片、「更不用說在我的臉書上日日留言騷擾，在他的臉書或IG上也全部都是我」。

針對資深綠吱的行為，徐巧芯表示自己心生畏懼，且已符合《跟騷法》多項要件，因此正式前往松山分局提告。

對此，林智群提到，《跟騷法》制定過程中，曾討論是否要把全部跟蹤、騷擾行為都列入，但考量有些債權人會到債務人公司要錢，若把這種行為納入，那《跟騷法》反而會變成債務人對付債權人的工具，因此立法院決定《跟騷法》的跟騷行為必須跟「性」有關係。

「除非巧芯可以證明「無良公關」/「松信綠吱」想追求她，不然用跟騷法，是告不成的」，林智群說明，像是痴漢追求女生就屬跟騷，但其他跟性沒關係的行為，不屬於《跟騷法》要處理的範疇。