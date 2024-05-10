為歡慶母親節，高雄捷運公司與高雄市政府捷運工程局共同推出「雙人同行，媽媽免費搭高雄捷運及輕軌」活動。

高捷表示,5/12(日)母親節當日，子女與媽媽同行進出站搭乘捷運或輕軌，媽媽即享不限里程免費搭乘優惠。且為關心媽媽們健康，今年高雄捷運公司再度攜手高雄市政府衛生局，舉辦「溫馨五月護媽咪」健康篩檢活動，在高雄捷運及輕軌共19個鄰近車站出口之指定地點提供婦女子宮頸抹片、乳房X光攝影等多項健康篩檢服務。位於美麗島站的「墨凡・美麗島商場」，也同時祭出好康優惠活動，歡迎大家母親節出遊帶媽媽轉乘捷運到美麗島站，一起吃美食、逛市集，共創與母親的美好時光。

適逢今年高雄環狀輕軌成圓營運，「雙人同行，媽媽免費搭」活動首度納入高雄輕軌亦可免費搭乘，母親節當日凡子女與媽媽同行(需兩人同時進出站)搭車，該名媽媽可享不限里程免費搭乘捷運或輕軌，歡迎大家踴躍帶著媽媽一同出遊；另為關心及守護媽媽健康，高雄捷運公司與高雄市政府衛生局攜手舉辦「溫馨五月護媽咪」健康篩檢活動，活動期間於高雄捷運站及輕軌站場次完成乳房攝影檢查或子宮頸抹片檢查者，即贈送限量精美小禮和高雄捷運免費搭乘一次票券(數量有限，送完為止)，歡迎婦女朋友一起「捷伴護媽咪」。

且位於高捷美麗島站的「墨凡・美麗島商場」也同步於5/11(六)至5/12(日)母親節假期推出：消費滿額送康乃馨-愛的花束教學課程、指定店家消費優惠等活動，並舉辦特色市集，有關墨凡商場母親節活動詳情，詳見MoFan墨凡商場官方臉書。

高雄捷運表示,母親節是世界重要節日之一，感謝高雄市政府捷運工程局、衛生局、墨凡商場響應並支持，攜手高雄捷運公司推出溫馨母親節系列活動，感謝媽媽們辛勞付出。歡迎民眾與媽媽一同搭乘捷運或輕軌出遊，歡度母親佳節。