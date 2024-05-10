時報金犢獎校園創意分享會今年再次相聚新加坡，於5月8日在義安理工學院（Ngee Ann Polytechnic）華文傳媒系舉辦，當天邀請到義安理工學院華文傳媒系主任張咏中、金犢獎評審團主席/OnBrand創始人陳耀福、旺旺中時文化傳媒副總經理/時報金犢獎大會秘書長周智、以及MSI微星科技產品經理Sandra等嘉賓出席。

義安理工學院（Ngee Ann Polytechnic）華文傳媒系張咏中熱情歡迎金犢獎團隊的到来，並表示今年學院參與金犢獎的同學成倍增加，同學們都很期待本屆金犢獎多元化的創意内容，並期許同學們參賽作品能在金犢獎舞台中綻放新加坡華文創意之光。

周智祕書長（右）贈與感謝狀給張詠中主任（左）。（圖／時報金犢獎大會提供）

周秘書長表示特别開心金犢獎能再次來到義安理工學院，並對新加坡地區青年的創意潛力給予了高度肯定，也誠摯地歡迎同學們到頒獎典禮一同參與屬於華人青年的創意盛會。

MSI微星科技產品經理Sandra現場說明本年度創作命題。（圖／時報金犢獎大會提供）

針對品牌命題的部分，微星科技的產品經理Sandra，從MSI微星科技的品牌概念到產品全方位介紹，並與同學說明本次創作命題「星創作 智未来」的内容，鼓勵同學大膽創作。

金犢獎評審團主席／OnBrand創始人陳耀福現場給予同學作品指導並分享創作重點。（圖／時報金犢獎大會提供）

現場也特別邀請到金犢獎評審團主席陳耀福老師和同學分享獨家創意課程「創作十大要點」，並給予現場同學的作品重點反饋，同時也提及當今AI科技與創意品牌的結合，為同學的創作開啟更多面相的思路。

此次分享會的成功舉辦，不僅為新加坡地區的創意行業注入青年活力，也為華人創意教育的交流與發展搭建重要的平台。第33屆時報金犢獎國際競賽收件截止日至5月15日，策略單主題共有18題，來自14家合作品牌及單位一同參與，包括：台新銀行公益慈善基金會、永慶房屋、MSI微星科技、台南學甲慈濟宮、太陽星全效克菲爾益生菌、永和豆漿、旺旺集團、映客直播、森田藥粧、崑崙關、旺旺集團、冀台經濟文化交流協會、HiDream.ai（智象未來）、武夷山水。而今年有二個策略單主題徵集社會人士參與，也提供豐富奬金，創作內容多元，期望各位參賽者能在以自身專長找到合適主題，大展身手。